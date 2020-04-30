«Это по-фашистски». Илон Маск о введенных карантинных мерах в США

Маск заявил, что в Соединенных Штатах насильно заставляют людей оставаться дома. А это является нарушением их прав. Он также подчеркнул, что происходящее — «ужасное и ошибочное попрание свобод людей».

По словам главы Tesla, самоизоляциия должна быть добровольной.

«Это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода», — приводит слова Маска сайт «Аргументы и факты».