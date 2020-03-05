Морозов уверен, что такое решение усложнит позиции Анкары в переговорах с Москвой. Он заявил, что было совершено уголовное преступление против высшего представителя другой страны на территории Турции. И поэтому любые оправдательные решения по этой ситуации выходят за рамки права.

Сенатор также не понимает, как такое оправдание Анкара собирается объяснять Москве на предстоящих переговорах.

«Если это попытка давления на нас — шантаж, то он лишен всякого смысла. Потому что Россия абсолютно точно на это не пойдет и будет требовать справедливого суда и решения для преступников. Если такой замысел у турецкой стороны есть, то он обречен на неудачу», пояснил Морозов.

Член Совфеда рассказал, что было бы хорошо, если бы в ходе переговоров восстановились договоренности, которые касались Идлибской зоны, разоружения террористов, и вопросы о прекращении огня.