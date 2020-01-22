Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готов вернуть Донбасс силовым методом.

Валерий Скороходов отметил, что подобные заявления — попытка сорвать Минские соглашения.

«Кривонос должен понимать, что таким образом он выражает неуважение даже не к ДНР и ЛНР, так как мы к агрессивной и враждебной риторике Киева уже давно привыкли, а это плевок, прежде всего, в сторону союзников Украины в лице Германии и Франции», — пояснил депутат.

Также он предупредил Кривоноса, что «если ВСУ все же рискнут пойти на этот безрассудный шаг, то получат от нас очень жесткий ответ».

«Народная милиция ДНР всегда готова встретить противника и напомнить ему Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт», — пообещал политик.