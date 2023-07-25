Мир 25 июля 2023, 02:03 «Это парадокс». Технику ВСУ стали заправлять топливом из российской нефти Handelsblatt: техника ВСУ работает на топливе, произведенном из российской нефти РИА «Новости»

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Военная техника ВСУ работает на дизельном топливе, произведенном из российской нефти. С таким утверждением выступило немецкое издание Handelsblatt.

По его информации, дизель для украинской армии все чаще поступает из Турции и Венгрии, стран, которые перерабатывают поступающую из России нефть.

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«Это парадокс конфликта: украинские танки все больше работают на нефти родом из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции», — сообщило издание.

Венгерская нефтяная компания MOL удвоила свои продажи в Украину за последние полгода, утверждает деловая газета. Евросоюз разрешил продлить на год исключение Венгрии из санкций, дочернее предприятие MOL в Словакии Slovnaft сможет экспортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

Москва смогла одержать победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки, заявили американские журналисты. Российская сторона реализует нефть выше потолка цен, который установил Запад.