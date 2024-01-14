Мир 14 января 2024, 07:51 «Это отвратительно». Трамп-младший назвал простой способ завершения конфликта на Украине Трамп-младший: конфликт можно прекратить, перестав финансировать Украину Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Конфликт на Украине можно завершить, урезав ей финансирование. Это подтолкнет руководство страны к переговорам — у него «не будет шанса» поступить иначе. Таким мнением поделился сын экс-лидера Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети Х.

«Лишить денег — это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, <…>, а в это время молодых людей отправляют на линию фронта в качестве пушечного мяса. <…> То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно», — отметил он.

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Трамп-младший назвал ложью информацию о том, что у ВСУ якобы есть успехи. Он добавил: по-видимому, даже не предполагалось, что они победят. Поддержка конфликта постоянными финансовыми вливаниями лишь ведет к сотням тысяч жертв, подчеркнул предприниматель.

Ранее Дональд Трамп-младший обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после гибели американского журналиста Гонзало Лиры. Сын бывшего президента США назвал Зеленского «иностранным получателем американских социальных пособий» и удивился тому, что Соединенные Штаты позволяют таким, как он, убивать их граждан.