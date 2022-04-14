«Это отказ Германии». Вице-канцлер ФРГ назвал ошибкой заявления Украины о Штайнмайере

Отказ властей Украины принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера было дипломатической ошибкой. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек.

Он напомнил, что Штайнмайер является не просто частным лицом, однако лидер Украины Владимир Зеленский, несмотря на поддержку со стороны ФРГ, повел себя таким образом, написал ТАСС.

«Федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны президента Зеленского — отказ Германии», — сказал Хабек в интервью СМИ, входящим в редакционную группу Funke.

Вице-канцлер добавил, что относится с уважением к Зеленскому и его правительству, но решение касательно Штайнмайера было неверным.

«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — подчеркнул он.

Накануне Штайнмайер сообщил, что визит делегации лидеров стран Евросоюза на Украину пройдет без него. Политик пояснил, что его присутствие власти Украины сочли нежелательным.

По информации Bild, против приезда Штайнмайера выступил Зеленский из-за того, что у президента ФРГ тесные связи с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять Штайнмайера вызывает досаду. По его словам, властям Украины стоило поступить иначе, учитывая всю ту помощь, которую оказывает Украине ФРГ, написал RT.