Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС поддерживают строительство российского газового трубопровода и, тем самым «оплачивают российское оружие».

В интервью Financial Times, глава польского правительства выразил недовольство тем, что деньги европейских налогоплательщиков отправятся в Россию.

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«„Северный поток — 2“ — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал он.

Моравецкий сожалеет, что проект пользуется поддержкой политиков в Европе. Он выразил недовольство и в отношении главы Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что немыслимо позиционировать Россию врагом НАТО.

«Президент Макрон находится в другом положении, поскольку он не чувствует на шее горячее дыхание российского медведя», — добавил премьер Польши.

И на последок он объявил Россию «не мирной и агрессивной», впрочем, не отказался от диалога с демократической Россией, которой на сегодняшний день якобы не существует.