«Это очень удобно». Чешский президент Земан пересядет в инвалидное кресло

Чешский лидер Милош Земан заявил, что из-за больных ног начнет передвигаться на инвалидной коляске. Об этом 76-летний президент сообщил в интервью сайту Blesk.

Президент Чехии не исключил, что может навсегда остаться в инвалидной коляске, если его недуги с ногами не вылечат. Земан рассказал, что он уже передвигается на инвалидном кресле в своей загородной резиденции, и иногда в Пражском граде.

«Это очень удобно», — сказал он.

Чешский лидер в последние годы неоднократно рассказывал о своих проблемах с ногами. Однако о том, что он может пересесть в коляску, Земан предпочитал не распространяться, дожидаясь вердикта врачей. А в августе 2020 года президент Чехии сломал руку.

Земан не исключил, что может появиться в коляске и на праздновании дня независимости республики, который каждый год отмечают 28 октября. В этот день в 1918 году в результате распада Австро-Венгрии была провозглашена независимая Чехословакия. В прошлом году из-за пандемии коронавируса празднование отменили. Состоится ли церемония в этот раз, пока под вопросом.

ЕСПЧ ранее признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии от коронавируса. Эксперты рассказали «360», что такому же примеру могут последовать и другие страны ЕС.