Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто оценил нынешний уровень отношений между Евросоюзом и РФ. Дипломата процитировал RT.

«Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что ситуация очень плохая и ее нужно улучшать», — заметил министр.

По его словам, улучшение отношений между Россией и ЕС — предмет взаимного интереса, поскольку выгоду от налаживания сотрудничества могут получить обе стороны.

«Когда, если не сейчас, начинать новый этап сотрудничества», — обратил внимание чиновник.