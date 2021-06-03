«Это очень сложный вопрос». Глава венгерского МИД — об уровне отношений между РФ и ЕС
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто оценил нынешний уровень отношений между Евросоюзом и РФ. Дипломата процитировал RT.
«Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что ситуация очень плохая и ее нужно улучшать», — заметил министр.
По его словам, улучшение отношений между Россией и ЕС — предмет взаимного интереса, поскольку выгоду от налаживания сотрудничества могут получить обе стороны.
«Когда, если не сейчас, начинать новый этап сотрудничества», — обратил внимание чиновник.