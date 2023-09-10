Мир 10 сентября 2023, 14:34 «Это невозможно». Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона на саммите G20 Mash: журналистов из РФ не пустили на пресс-конференцию Макрона на саммите G20 РИА «Новости»

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Российских журналистов отказались пропустить на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии, сообщил Telegram-канал Mash. По словам представителей прессы, сотрудница пресс-службы Макрона даже попыталась разбить телефон, на который снималось происходящее.

Журналисты находились в зале ожидания перед пресс-подходом лидеров Турции и Франции. Россиянка Екатерина попыталась попасть на выступление Макрона, однако охранник остановил ее и осведомился, из какой она страны. Когда услышал ответ, он преградил собой путь. На вопрос, почему сотрудники российских СМИ не могут присутствовать при речи Макрона, охранник ответил решительно, но неконкретно.

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«Я не знаю, почему это невозможно для вас», — заявил он, проигнорировал повторные вопросы и демонстративно отвернулся.

При этом у остальных журналистов, судя по видео, никаких проблем с входом на мероприятие не возникло.