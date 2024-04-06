Мир 06 апреля 2024, 13:25 «Это нереально». Зеленского подняли на смех из-за слов о границах 1991 года WP: на Украине раскритиковали позицию Зеленского по границам 1991 года Официальный сайт президента Украины

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На Украине раскритиковали нежелание президента Владимира Зеленского изменить позицию по вопросу выхода на границы 1991 года. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на анонимного украинского депутата.

«Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику», — заявил депутат.

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Пессимизм в отношении шансов Украины на успех усилился в последние месяцы, отметили авторы материала, ведь российские войска забрали инициативу на поле боя в свои руки. ВСУ не хватает ни войск, ни боеприпасов.

«Самым сложным для Зеленского будет управление ожиданиями своей страны», — отметили авторы материала.

Поддержка президента падает. Украина зависит от своих западных партнеров в вопросах вооружения, но пакет мер безопасности от США на 60 миллиардов долларов застопорился.

Ранее Зеленский резко потребовал у Запада усилить украинскую систему противовоздушной обороны. По его мнению, она могла бы изменить ситуацию в зоне спецоперации.