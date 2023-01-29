Мир 29 января 2023, 13:16 «Это необходимо». Шольц заявил, что продолжит общаться с Путиным Канцлер ФРГ Шольц заявил, что продолжит телефонные переговоры с президентом РФ Путиным Пресс-служба Кремля

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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что это необходимо. Об этом канцлер заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

В последний раз он общался с российским лидером в начале декабря.

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«За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает Макрон. <…> И я снова буду говорить с Путиным по телефону — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — заявил Шольц.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «пока в графике нет согласованных разговоров», написало РИА «Новости». При этом представитель Кремля добавил, что президент России всегда открыт для контактов.

Что касается французского президента Эммануэля Макрона, с начала спецоперации он регулярно выступал с поддержкой Украины, однако также постоянно созванивался с Путиным, что даже стало темой для мемов. Однако в последние месяцы они созванивались все реже. Около 10 дней назад Макрон признался, что по-прежнему выступает за сохранение диалога с Россией, но в последние недели не разговаривал с Путиным.