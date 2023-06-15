Мир 15 июня 2023, 02:43 «Это немыслимо». Зеленского предостерегли от опасной идеи нападения на Крым Экс-аналитик МИД Японии Сато: ВСУ не смогут напасть на Крым без прямого участия сил НАТО Unsplash

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Украина не сможет напасть на Крымский полуостров без прямого участия сил НАТО. Об этом заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

«С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО.<…> Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика», — заявил экс-аналитик.

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Украине не позволят добиться желаемого и подвести планету к третьей мировой войне, считает Сато. Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии, потому что Штаты «не рисуют» тот сценарий, который хочет видеть Киев.

«Настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого», — подчеркнул Сато.

В США поняли, что конфликт на Украине им полезен, однако они не позволят Зеленскому взять верх. Они поставляют на Украину оружие, затягивая конфликт и ослабляя Россию, что и является основной целью, заявил бывший аналитик.