«Это некий маньяк»: Милонов заметил сходство Зеленского с клоуном Пеннивайзом

«Если проводить аналогии, то Михаил Зеленский — это некий маньяк, который смеется над смертью. Но не побеждая смерть, а убивая. Он подобен герою романа Стивена Кинга Пеннивайзу», — подчеркнул парламентарий.

Милонов отметил, что Украина политически зависима от западных стран, так как получает от них «денежные вливания». Как считает депутат, России не нужно брать такой пример и искать поддержки у Запада. По словам политика, в настоящий момент нашей страной управляет сильный президент, поэтому жизнь в РФ постепенно улучшается.