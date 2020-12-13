«Это не вызывает сомнений»: американский генерал назвал Россию великой державой

«Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений», — признал он.

По словам Милли, ВС РФ способны находить нетрадиционные способы решения поставленных задач.

«Они представляют собой вызов и угрозу [для США]. Их нельзя недооценивать», — добавил глава КНШ.

Генерал высоко оценил уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии. Военные из РФ очень профессиональные, считает Милли. Их не так много, как во времена СССР, но тем не менее они очень умелые.

«На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду ее возможностей», — заявил генерал.

В то же время он в «широком, стратегическом смысле» назвал РФ страной, «переживающей упадок». И это при том, что государство обладает ядерными силами. Милли видит причину в последствиях событий 1990-х годов и падении Берлинской стены, плохо отразившихся на чувстве национальной гордости россиян.

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