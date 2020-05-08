Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания. Для актрисы это не в первый раз

Французскую актрису Брижит Бардо станут судить за расистские высказывания. Иск против 85-летней знаменитости подали за ее слова о жителях острова Реюньон.

Об этом сообщило местное издание Le Parisien.

В 2019 году французская актриса назвала жителей острова Реюнион туземцами, которые сохранили гены дикарей. Бриджит Бардо отметила, что они до сих пор придерживаются варварских традиций. Такое высказывание в адрес местных жителей прозвучало из-за того, что они жестоко обращаются с собаками, а также отрубают головы у коз и козлов во время индуистских праздников.

Все это напоминает каннибализм прошлых веков. Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая все еще там царит Бриджит Бардо

Прокурор города Сан-Дени Эрик Туффери заявил, что актриса оскорбила людей, приписав жестокое обращение с животными сразу всем жителям острова. По его мнению, этот факт нельзя ничем оправдать. В результате следователи приняли решение направить дело в суд. Его рассмотрят в мае, когда именно состоится слушание пока неизвестно.

Издание уточняет, что 85-летнюю актрису обвиняют в расизме уже не первый раз. В 2008 году она жестоко высказывалась в отношении французских мусульман — за это прокурор призывала арестовать ее на два месяца. Бардо заявила, что они разрушают Францию. В 2004 году знаменитость заплатила за свои высказывания штраф на сумму в пять тысяч евро. За всю жизнь актрису судили пять раз.

Бриджит Бардо была секс-символом 50-х годов прошлого века. Ее сравнивали со знаменитой актрисой Мэрилин Монро. Бардо прославилась благодаря картинам «И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «Презрение», а также «Истина» и «Парижанка».