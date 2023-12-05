Мир 05 декабря 2023, 13:38 Это не утопия. Картаполов прояснил просьбы Залужного о 17 млн боеприпасов Картаполов: у Запада нет возможности дать Украине 17 млн боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главком ВСУ Валерий Залужный мог запросить у США 17 миллионов боеприпасов. Такая цифра взята не с потолка, но так или иначе у Запада все равно нет возможности удовлетворить потребности Украины. На это в эфире телеканала «Россия 24» указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Что касается 17 миллионов снарядов, вы знаете, это не утопическая цифра, а расчетная. Я понимаю, как она взялась, как ее считал украинский генеральный штаб, почему Залужный эту цифру озвучил», — указал депутат.

Реклама

Картаполов пояснил, что в военной науке есть понятия расчетных цифр и боеприпасов. То есть речь не идет о том, что на самом деле снарядов должно быть 17 миллионов штук. Но тем не менее это не утопия.

«[Это] желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям», — подчеркнул он.

Глава думского комитета выразил уверенность, что в Европе таких возможностей на сегодняшний день нет. В США ситуация не лучше — там они так же практически отсутствуют. Но, что гораздо важнее, Соединенные Штаты в принципе не хотят этим заниматься, указал Картаполов. По его оценке, это явно прослеживается в последних высказываниях многих спикеров и в США, да и на самой Украине.

Россия, по его словам, напротив, мобилизовала свои оборонные мощности, поэтому надежды Запада на нехватку боеприпасов и ракет у ВС РФ оказались напрасными.

«Помните, ведь они сколько раз обещали друг другу, что скоро закончатся ракеты, потом закончатся снаряды, потом закончатся патроны, <…>, а никак не кончаются!» — констатировал Картаполов.

Он посоветовал властям западных стран прекратить надеяться, что у России закончатся ресурсы.

«Скорее, у них все кончится, а у нас все только начинается», — заключил депутат.

О том, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов, ранее сообщило местное издание «Украинская правда».