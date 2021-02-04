«Это не спасет Зеленского»: Пушков оценил блокировку оппозиционных каналов Украины

«Закрыв оппозиционные телеканалы, Зеленский расписался в своей неспособности выдерживать политическую конкуренцию. Болтовня о демократии — это одно, а действия — это другое», — процитировал Пушкова сайт «Дни.ру».

Он отметил, что даже прежний президент Украины Петр Порошенко не вводил санкции в отношении телеканалов. Член Совфеда добавил, что подобные идеи «не спасут Зеленского от полного краха».

Ранее стало известно, что украинский лидер подписал указ о прекращении действия лицензий таких крупных телеканалов как «112 Украина», «Зик» и NewsOne на срок пяти лет. Теперь просмотр их контента доступен только на YouTube.