Мир 26 января 2024, 13:19 «Это не секрет». Германия вступила на путь решительной конфронтации с Россией Песков: Россия внимательно ознакомится с планом ФРГ по сдерживанию страны Unsplash

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Россия внимательно ознакомится с разрабатываемым в ФРГ планом по сдерживанию страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

«Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет», — добавил официальный представитель Кремля.

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Агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана сообщило, что немецкие власти до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны. В нем пропишут действия сил безопасности, промышленности и организаций.

Ранее Песков прокомментировал военные учения НАТО у границ России. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ знает, в пику кому эти мероприятия проводятся.

Также пресс-секретарь президента России высказался на тему гипотетического конфликта стран ЕС с Россией. Он отметил, что европейцы всегда были склонны к поискам внешнего врага, сообщал сайт kp.ru.