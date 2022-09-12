Норвегия выступила против потолка цен на газ | 360°

Мир 12 сентября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Норвегия выступила против потолка цен на газ Премьер Норвегии Стере: потолок цен на газ не решит проблему дефицита в Европе РИА "Новости"

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Установление потолка предельной цены на природный газ не поможет решить проблему дефицита этого топлива в Европе. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Своим видением ситуации он поделился в ходе телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен, сообщил ТАСС.

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Стере отметил, что Норвегия согласна вести еще более тесный диалог с Евросоюзом относительно путей разрешения энергетического кризиса.

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«Но [мы] скептически относимся к установлению потолка цен на газ», — подчеркнул норвежский премьер.

По его словам, такая мера не сможет решить фундаментальную проблему, которая заключается в том, что в Европе слишком мало газа.

О том, что лидеры G7 рассматривают возможность ввести потолок цен на российский газ, в конце июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Данная инициатива, по данным агентства, является частью дискуссии о том, как ограничить прибыль РФ от экспорта энергоресурсов.

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