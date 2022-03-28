«Это не работает». Названа основная причина большого количества фейков со стороны Украины

Украинская сторона широко использует тактику публикации фейков о специальной операции России для того, чтобы показать западным партнерам вымышленные успехи своих военных. Об этом в эфире канала «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Все, очевидно, понимают, что в основном это сформированные фейки. Собираются группы, вот вам так, повесили флаги, показали трупы, мол, отбили какой-то поселок. Это полный бред, подобного не происходит. Да, на фронте пытаются делать прорыв, но диверсионные группы уничтожаются», — заявил Михайлов.

Он объяснил эти действия украинской стороны попыткой поднять боевой дух военнослужащих ВСУ, а также желанием показать западным партнерам собственные «успехи», чтобы поддержка с их стороны не уменьшалась.

«Я еще не ушел из Facebook*, смотрю ленту, там такая дикая русофобия, эти видео там есть. Превалируют именно негативные. Вижу, что откровенные фейки, это не работает», — заключил политолог.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные близки к освобождению Мариуполя от националистов.

* Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.