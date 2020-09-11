Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток — 2» не является «проектом Путина». По его мнению, строительство газопровода должно обеспечить безопасность газоснабжения Европы.

Парламентарий уверен, что призывы к остановке строительства газопровода «Северный поток — 2» являются ошибочными, передает RT.

«Я считаю это ошибкой. Потому что „Северный поток — 2“ — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», — заявил Эрнст.

Остановка проекта из-за ситуации с Навальным точно не в интересах Германии и Европы, считает политик: «Это как нанести удар самим себе».

Ранее Польша предложила Германии свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2». Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер считает, что этот проект противоречит идее энергетической безопасности и европейской солидарности. Поэтому если Германия захочет воспользоваться услугами Польши, то Варшава пойдет навстречу.