Мир 18 марта 2023, 04:42 «Это не правда». Байден опроверг получение денег его семьей от китайской компании Байден прокомментировал отчеты о получении его семьей $1,3 миллиона от китайской фирмы РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден опроверг получение денег его семьей от китайской компании State Energy HK Limited. Он заявил, что это неправда, общаясь с журналистами на Южной лужайке перед вылетом в штат Делавэр. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

Речь идет о заявлении комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, который контролируется республиканцами. Пресс-служба комитета заявила, что республиканцы нашли финансовые отчеты, согласно которым члены семьи Байдена — Хантер Байден, Джеймс Байден, Хэлли Байден и еще один неизвестный родственник, а также их компании получили с 2015 по 2017 годы 1,3 миллиона долларов от китайской фирмы.

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«Это не правда», — заявил журналистам Байден, не вдаваясь в подробности.

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Ранее американский юрист Кевин Эванс заявил, что Минюст США скрывает конфиденциальные документы на 400 страниц о сделках сына и брата американского президента Хантера и Джима Байденов с Россией, Китаем и Украиной.