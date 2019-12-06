«Это не политический выбор». Анкара назвала причину покупки российских систем С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Риме на международной конференции «Средиземноморские диалоги» напомнил, что союзники по НАТО отказались продать Анкаре системы ПВО. Поэтому покупку российских ЗРС С-400 нельзя считать политической.

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Мевлют Чавушоглу призвал не искать какой-то подтекст в приобретении российского вооружения.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор», — цитирует его слова ТАСС.

Чавушоглу заявил, что Турция больше других вносит вклад в дела НАТО, а с Россией у нее есть много разногласий. Но Анкаре по-прежнему нужны системы ПВО, и, если союзники не будут их, продавать она будем покупать их где-то еще.

Контракт с Турцией на поставку С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Первые поставки состоялись 12 июля 2019 года. Эта сделка вызвал активное сопротивление США и НАТО. Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.