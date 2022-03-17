«Это не переплюнуть». Захарова назвала газету Bild лидером по фейкам

Немецкая газета Bild является лидером по фейкам. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую статью издания о якобы полете главы МИД России Сергея Лаврова в Китай.

«Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что „Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться“», — написала дипломат у себя в Telegram-канале.

В статье немецкой газеты также говорилось, что самолет с Лавровым якобы развернулся над Новосибирском и сел в аэропорту Внуково. При этом на самом деле, по словам Захаровой, глава МИД России 16 марта допоздна работал в Москве, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами.

«Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова назвала примером особого цинизма публикацию итальянской газеты об «атаке России». Таким образом она прокомментировала фотографию удара по Донецку за «атаку России», которую издание выдало как атаку России. По словам Захаровой, никому нет дела до правды, а для подачи информации в антироссийском угаре сгодится все.