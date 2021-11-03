«Это не он решил уйти, а его решили „уйти“». Погребинский — об отставке министра обороны Украины Тарана
Политолог Погребинский прокомментировал отставку министра обороны Украины Тарана
Политолог Михаил Погребинский обсудил с «Взглядом» отставку главы оборонного ведомства Украины Андрея Тарана.
«Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили „уйти“. И уже приготовили на эту должность Алексея Резникова, который был заместителем премьер-министра — министром по вопросам реинтеграции», — рассказал Погребинский.
По его словам, в офисе президента Украины не были довольны Тараном, поскольку он не подходил с точки зрения пиара. Политолог заметил, что киевским властям нужен человек, умеющий говорить.
«В этом смысле Резников подходит», — добавил собеседник издания.