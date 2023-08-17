Мир 17 августа 2023, 23:08 «Это не мое». Лукашенко признался в ненависти к деньгам Лукашенко: ненавижу деньги и никогда не мечтал о своей яхте РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относится с ненавистью к деньгам и никогда не мечтал иметь свою яхту. Таким признанием он поделился в интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, запись которого опубликовали на YouTube.

«Никогда не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце — это не мое», — сказал он.

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По словам Лукашенко, зимой он предпочитает ездить отдыхать в Сочи, где у него есть государственная база.

«Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила», — добавил глава государства.

Также Лукашенко рассказал, что может найти свое счастье дома, на территории Белоруссии.

Также президент республики заявил, что за несколько дней до начала спецоперации его российский коллега Владимир Путин обратился к нему с просьбой «прикрыть, если что вдруг случится». При этом конкретные планы они не обсуждали.