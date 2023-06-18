Мир 18 июня 2023, 10:02 «Это не является дорогой в Европу». Венгрия указала на нарушение Украиной прав нацменьшинств Глава администрации Орбана: Украина, нарушая права нацменьшинств, не приближается к Европе Unsplash

Читать 360tv в

Украина в ответ на поддержку Венгрией нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Он подчеркнул, что Будапешт оказывает финансовую и гуманитарную помощь Украине. В это время киевские власти принимают правила, попирающие фундаментальные права меньшинств и бьющие по нацсообществам.

Реклама

«Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу», — слова Гуйяша привело РИА «Новости».

Гуйяш указал, что сейчас в стране думают о единой венгерской нации. Он назвал это позитивным результатом прошедшего десятилетия.

Ранее Венгрия заявила, что не изменит своей позиции по отношению к конфликту на Украине, несмотря на нападки украинских политиков на премьер-министра страны Виктора Орбана. Власти страны также заявляли, что в своей политике будут ориентироваться на Россию, Германию и Турцию. Вместе с этим МИД Венгрии указал на нескорое завершение конфликта из-за продолжающейся военной помощи со стороны НАТО киевскому режиму.