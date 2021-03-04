Россия прилагает максимум усилий, чтобы удовлетворить потребности других стран в вакцине от коронавируса. Но это не гуманитарная помощь — у препарата есть цена. Об этом заявил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств. <…> Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России добавил, что сейчас Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с представителями Словакии по поставкам отечественного препарата.

Ранее в РФПИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу досье на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее проверят на соответствие стандартам ЕС.