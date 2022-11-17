Мир 17 ноября 2022, 09:22 «Это не доказательство». Байден прошелся по словам Зеленского об упавших в Польше ракетах Президент США Байден: слова Зеленского о непричастности к случаю в Польше бездоказательны flickr

Читать 360tv в

Слова президента Владимира Зеленского о том, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской, не могут считаться доказательством. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, передал ТАСС.

«Это не доказательство», — сказал Байден по возвращении в Вашингтон с саммита G20.

Реклама

На Бали завершился саммит «Большой двадцатки». В конце церемонии закрытия лидеры стран участниц сделали общее заявление, призывающее к миру. Они обозначили общую позицию по компромиссу относительно ситуации на Украине. Текст финальной декларации согласовывали достаточно долго. Ряд участников хотел обвинить Россию во многих текущих неблагоприятных обстоятельствах, но этого удалось избежать.

Реклама

Две ракеты упали на территории Польши вечером 15 ноября. Погибли два человека. Польские СМИ сразу обвинили в произошедшем Россию. Но потом самолет НАТО отследил траекторию полета одной из ракет, и стало очевидно, что ее запуск из России маловероятен. Позже предположили, что ракета могла быть украинской. Министерство обороны России сообщило, что обломки ракеты принадлежат ВСУ. Однако Зеленский спорит с этим.