Мир 28 января 2024, 16:45 «Это не было политическим заявлением». Итальянский футболист объяснил видео с Байденом и Путиным Футболист Балотелли показал разницу между РФ и США на примере Путина и Байдена IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rud/globallookpress

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Итальянский футболист Марио Балотелли опубликовал в социальных сетях видео, в котором сравнил президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Спортсмен объяснил, почему выставил ролик, сообщило РИА «Новости».

На кадрах можно было увидеть, как российский лидер стоит под дождем без зонта во время церемонии в честь павших воинов. При этом американский президент на аналогичном мероприятии в США поглядывает на часы. Позже Балотелли удалил видеоролик.

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«Это не было политическим заявлением и касалось только уважения к погибшим. Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести», — написал футболист.

Известный американский журналист Сеймур Херш ранее рассказал о растущем в мире недовольстве Байденом и уважении к Путину. По словам представителя СМИ, президент США оказался среди самых непопулярных лидеров наряду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Их все больше осуждают в большей части мира.