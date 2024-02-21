Мир 21 февраля 2024, 19:34 «Это национальная безопасность». Зеленский призвал Туска встретиться на границе Президент Зеленский призвал премьера Польши Туска встретиться на границе РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал премьер-министра Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой. Глава государства опубликовал свое обращение в Telegram-канале.

«Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», — заявил Зеленский.

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Президент Украины продублировал текст своего призыва на польском языке. В видеообращении Зеленский также перешел на польский и заявил, что нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров.

Фермеры протестуют по всей Польше, перекрыв дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. По словам активистов, фермеры высыпали зерно из украинских фур на КПП «Дорохуск».

Демонстранты вышли на акцию протеста на границе с Украиной с требованием прекратить приток агропродукции из этой страны на местный рынок. Один из митингующих показал баннер, призывающий президента Владимира Путина навести порядок с Украиной и Брюсселем.