Мир 15 марта 2023, 08:32 «Это наша собственность». В США заявили о мерах, чтобы обломки MQ-9 не попали в чужие руки Кирби: США приняли меры, чтобы обломки MQ-9 не попали в чужие руки Википедия

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США предприняли меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 не попали в чужие руки. С таким заявлением выступил в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что не будет слишком вдаваться в подробности относительно того, какие именно шаги сделали для решения этой задачи.

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«Могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата», — подчеркнул Кирби.

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Представитель Белого дома заметил, что так как БПЛА является американской собственностью, то США, разумеется, не хотят, чтобы его обломки попали в чьи-либо руки.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее не стал говорить, будут ли Штаты пытаться достать со дна Черного моря фрагменты MQ-9. Вместе с тем он выдвинул предположение, что Россия пока не получила обломки беспилотника.

Полет MQ-9 поблизости от Крымского полуострова зафиксировали 14 марта. Он двигался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. Кроме того, БПЛА летел с выключенными транспондерами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, во время резкого маневрирования MQ-9 потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение, подчеркнули в ведомстве.