«Это наша область»: Лукашенко заявил об ответственности Белоруссии за Калининград

Лукашенко заявил, что слова «наши калининградцы» он говорил еще прошлому президенту России Борису Ельцину и сейчас продолжает употреблять на встречах с главой российского государства Владимиром Путиным.

Россия и Белоруссия подготовят план интеграции к 8 декабря Подробнее

«Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: „Я не против“», — пояснил Лукашенко.

Он особо отметил, что во времена Советского Союза даже решался вопрос о возможном присоединении Калининградской области к Белоруссии.

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — отметил президент Белоруссии и пояснил, что Минск во многом до сих пор чувствует себя ответственным за происходящее в российском регионе.

«Мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом „коллективе“», — пояснил Лукашенко и особо отметил, что «нашей» он называет не только Калининградскую область, но и всю Россию. Хотя некоторые на эту позицию обижаются.

Между тем работа по интеграции России и Белоруссии вступила в финальную стадию. Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, план по интеграции представят уже 8 декабря. Он пояснил, что до конца недели кабмин соседнего государства представит собственные версии «дорожных карт», которые войдут в итоговый документ. После сбора единого документа главы правительств России и Белоруссии проведут встречу с еще одним обсуждением.