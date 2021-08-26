«Это направлено против американцев». Политолог Марков объяснил причину взрыва в аэропорту Кабула

Взрыв в аэропорте Кабула был способом отомстить американцам. Его запросто мог устроить смертник из террористической группировки, связанной с «Талибаном»*. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что целью взрыва в аэропорту была месть американцам и тем афганцам, которые являются союзниками США.

«Они подослали, видимо, кого-то с бомбой, возможно, смертника. Это направлено против американцев и их друзей», — резюмировал Марков.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел в четверг вечером. СМИ сообщили о 10 погибших и 15 раненых. Скорее всего, число жертв может вырасти. Незадолго до теракта власти Великобритании предупреждали, что готовится взрыв. Из-за этого ряд стран приостановили эвакуацию людей из Афганистана.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.