«Это начало диалога». Володин отреагировал на возобновление контактов между Россией и Великобританией

Такое заявление спикер сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу», — подчеркнул Володин.

В середине этого месяца состоялась его встреча с членами британской палаты лордов. По информации Госдумы, на ней появились Джон-Десмонд Уэйверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи. С 2016 года это было первое посещение России парламентариями из Великобритании.