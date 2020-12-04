«Это на 90% пиар»: член Совфеда Климов оценил планы Байдена по политике в отношении РФ

Байден отметил, что Штаты по иранской ядерной программе будут трудиться над восстановлением «близких отношений со странами Европы и Индо-Тихоокеанского» региона. Климов считает, что слова политика пока не стоит воспринимать всерьез, пишет ИА НСН.

«Российская Федерация будет работать с тем президентом, который вступит в должность. Пока этот вопрос до конца не закрыт. Она будет оценивать действия американцев с точки зрения обеспечения наших национальных интересов. Все, что происходит в США — это на 90% пиар», — подчеркнул он.

Климов напомнил, что сперва президент должен принести присягу, потом он будет формировать кабинет. Некоторые должности утвердит Конгресс США. Далее политики займут свои кабинеты, назначат помощников. Зампред комитета пояснил, что лишь после этого можно говорить о реальных планах властей Штатов.