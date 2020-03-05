«Это может быть разрыв»: украинская певица объяснила свой намек на победу Little Big на Евровидении

Хейтеры ополчились против украинской певицы Jerry Heil из-за одного из постов в Instagram. Девушка намекнула, что на Евровидении победит российская группа Little Big. После начавшейся травли исполнительница объяснила, почему сделала такую публикацию.

«Стоит опровергнуть несколько мыслей из комментов, чтобы не разводить сплетен, потому что это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе», — написала Яна Шемаева (Jerry Heil) в очередном сообщении в Instagram.

Певица заверила подписчиков, что всегда поддерживала украинских исполнителей и неоднократно об этом говорила в интервью. По словам девушки, этот момент «даже не обсуждается».

«Теперь по поводу поста конкретнее. Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, которое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?» — пояснила Jerry Heil.

Она добавила, что такое неформальное исполнение, как у российской группы, очень часто «заходит» на конкурсе. Украинская певица отметила, что еще есть хорошие шансы на победу у Австралии. Шемаева не оставила в стороне и обвинения в том, что своим постом она поддержала «страну-агрессора».

«Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?! Вейк АП! Неужели я недостаточно откровенна с вами, чтобы вы могли чувствовать меня и знать, что я не буду писать с подтекстом о таких вещах», — заверила она фанатов.

Волна гнева накрыла девушку после того, как она опубликовала пост, отметив аккаунт российской группы Little Big. При этом Heil написала: «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» В комментариях тут же посыпались обвинения в поддержке страны, «которая аннексировала территории».