Мир 21 ноября 2023, 15:53 «Это моя ответственность». Нетаньяху высказался о проблеме освобождения заложников Нетаньяху взял на себя ответственность за освобождение заложников из Газы РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение заложников ХАМАС из Газы — наивысшая задача. Он подчеркнул, что ответственность за их возвращение домой лежит на нем. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача. <…> Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета», — указал израильский премьер.

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Ранее представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил о позитивных сдвигах в переговорах палестинских радикалов и властей Израиля.

По его словам, заключение мирного соглашения подошло к финишной прямой. По разным данным, ХАМАС готов отпустить 50 заложников в обмен на прекращение огня, передачу топлива в анклав и освобождение палестинцев из израильских тюрем.