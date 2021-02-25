«Это мой приказ»: Пашинян обратился к военным Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным. Он приказал им защищать страну.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — привело слова Пашиняна РИА «Новости».

Он во время общения с людьми на площади Республики в Ереване добавил, что армия не имеет права участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям. Пашинян считает, что у бывшего руководства страны есть ставленники в вооруженных силах, они должны уйти. По его словам, граждане не допустят военного переворота. Премьер подчеркнул, что это люди должны решать, уходить ему в отставку или нет.

Ранее в четверг Пашинян призвал договариваться во избежание столкновений. Он подчеркнул, что внутри Армении нет врагов. Однако есть вопросы, которые нужно обсуждать. Премьер назвал требования военных его отставки эмоциональным.

Генштаб Армении 25 февраля выступил с заявлением о том, что премьер-министр страны и его правительство должны уйти в отставку. Военные считают, что Пашинян «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».