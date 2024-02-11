11 февраля 2024, 16:37
«Это лживые люди». В Крыму объяснили критику интервью Путина на Западе
Сенатор Цеков назвал реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог признать правду и адекватно отреагировать на интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду», — отметил он.
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Сенатор объяснил, что Сунак многое понимает и знает о том, что конфликт на Украине поддерживает и продлевает Запад. Он рассказал, что США и страны Европы пытались поссорить два государства с момента распада СССР.
«Конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США, и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины „анти-Россию“», — заключил Цеков.
Ранее Сунак назвал интервью Путина смехотворным и заявил о гордости за Великобританию, которая с самого начала конфликта поддерживала Украину. В официальном аккаунте Sky News в соцсети пользователи призвали британского премьера не завидовать российскому лидеру.
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Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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