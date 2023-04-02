Мир 02 апреля 2023, 16:49 «Это квест какой-то». Глава Авдеевки пожаловался, что жители прячут детей от эвакуации Глава Авдеевки Барабаш: горожане прячут детей от принудительной эвакуации РИА «Новости»

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Жители Авдеевки, находящейся под контролем ВСУ, прячут детей от принудительной эвакуации, заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, несовершеннолетних приходится искать по городу, сообщило РИА «Новости».

«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом еще троих нашли. [Родители] их прячут, чтобы их не вывозили, это верх безответственности», — сказал Барабаш.

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По его словам, некоторые горожане утверждают, что вывезли детей к родственникам, но на просьбу предоставить контакты отвечают отказом.

«Ну как так?» — с возмущением воскликнул чиновник.

Ранее стало известно, что в Славянске, который также пока находится под контролем ВСУ, власти пригрозили опекунам и попечителям принудительной эвакуацией детей. Кроме того, людей обещают лишить прав по воспитанию при отказе уехать.

Авдеевка представляет собой один из основных укрепленных районов украинских военных. Оттуда они постоянно ведут обстрелы Донецка и других населенных пунктов.