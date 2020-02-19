    19 февраля 2020, 15:39

    «Это крайне выгодно Германии»: эксперт об обвинениях России в военных преступлениях в Сирии

    Анастасия Кременчугская

    Журналист и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума рассказал «Вечерней Москве», почему Германия неожиданно начала обвинять Россию в гибели гражданского населения в северо-западной провинции Сирии.

    Эксперт считает, что российско-сирийская операция по зачистке Идлиба от Хайят Тахрир аш-Шам выгодна Берлину. По его словам, немецкой стране должно быть все равно, как действует Россия, главное — что после ее действий люди возвращаются домой.

    «Это крайне выгодно Германии, которая стонет от беженцев, вынуждена тратить на них большие средства и которой Турция угрожает новыми беженцами», — заявил Джума.

    Журналист полагает, что Германия зависит от США. Именно поэтому критикуют РФ, а не объединяет усилия с ней.