«Это крайне выгодно Германии»: эксперт об обвинениях России в военных преступлениях в Сирии

Эксперт считает, что российско-сирийская операция по зачистке Идлиба от Хайят Тахрир аш-Шам выгодна Берлину. По его словам, немецкой стране должно быть все равно, как действует Россия, главное — что после ее действий люди возвращаются домой.

«Это крайне выгодно Германии, которая стонет от беженцев, вынуждена тратить на них большие средства и которой Турция угрожает новыми беженцами», — заявил Джума.

Журналист полагает, что Германия зависит от США. Именно поэтому критикуют РФ, а не объединяет усилия с ней.