Мир 25 мая 2023, 03:16 «Это кошмар». США предупредили о последствиях сотрудничества Китая с Россией GT: союз Китая и России обернется для США величайшим кошмаром РИА «Новости»

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Альянс России и Китая сможет стабилизировать ситуацию в мире, при этом он станет геополитическим вызовом для Соединенных Штатов.Таким прогнозом поделились журналисты издания Global Times.

«Корень этого разделенного отношения США к России и Китаю заключается в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который в Штатах считают величайшим геополитическим кошмаром», — говорится в материале.

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Автор статьи также отметил, что опыт Китая и России в вопросе политического партнерства доказывает, что, если страны достигнут определенного уровня во взаимодоверии, то мир станет более открытым.

По словам журналиста, сотрудничество Москвы и Пекина «заставляет нервничать» западные СМИ. Как отмечено в статье, для них важно «раскрутить старую шарманку» о том, что Россия «зависима» от Поднебесной, для дискредитации отношений этих двух стран.

В заключение подчеркивается, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии этому помешать.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что китайские власти настроены продолжать диалог с Россией и строить отношения, основой которых станет твердая взаимная поддержка обеих сторон.