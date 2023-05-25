25 мая 2023, 03:16
«Это кошмар». США предупредили о последствиях сотрудничества Китая с Россией
GT: союз Китая и России обернется для США величайшим кошмаром
Альянс России и Китая сможет стабилизировать ситуацию в мире, при этом он станет геополитическим вызовом для Соединенных Штатов.Таким прогнозом поделились журналисты издания Global Times.
«Корень этого разделенного отношения США к России и Китаю заключается в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который в Штатах считают величайшим геополитическим кошмаром», — говорится в материале.
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Автор статьи также отметил, что опыт Китая и России в вопросе политического партнерства доказывает, что, если страны достигнут определенного уровня во взаимодоверии, то мир станет более открытым.
По словам журналиста, сотрудничество Москвы и Пекина «заставляет нервничать» западные СМИ. Как отмечено в статье, для них важно «раскрутить старую шарманку» о том, что Россия «зависима» от Поднебесной, для дискредитации отношений этих двух стран.
В заключение подчеркивается, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии этому помешать.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что китайские власти настроены продолжать диалог с Россией и строить отношения, основой которых станет твердая взаимная поддержка обеих сторон.
США
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