Мир 17 декабря 2023, 05:55 «Запомните этот момент». Урсулу фон дер Ляйен обвинили в развале ЕС из-за Украины Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС из-за Украины РИА «Новости»

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

В заявлении, которое так возмутило бизнесмена, фон дел Ляйен предложила выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

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«Запомните этот момент, когда Европейский союз развалили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Страны согласились вступить в Евросоюз, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», — заявил он.

Ранее главу ЕК заподозрили в том, что планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии при помощи PESCO. По мнению бывшего депутата Европарламента Дэвида Кэмпбелла Баннермана, так Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть британцев в прямой конфликт с Россией.