Мир 07 сентября 2023, 14:21 «Это конец». Президент Финляндии заявил о риске применения ядерного оружия Президент Финляндии Ниинисте сказал, что боится эскалации конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что опасается дальнейшей эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия. Об этом написал ТАСС.

Финляндский лидер отметил, что даже небольшие детали могут сильно повлиять на события, причем изменить их в худшую сторону.

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«Риск того, что заговорит ядерное оружие, огромен. Я говорю чисто о теоретическом развитии событий, но если будет применено ядерное оружие — это конец», — произнес президент.

О том, что мир оказался как никогда близок к ядерной катастрофе, говорил председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши. Запасы ядерного оружия на планете растут, что противоречит Договору о его нераспространении. Возвращение ядерного оружия США в Британию назвали шагом к эскалации.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что давление на Россию со стороны Запада чревато конфликтом между ядерными державами. По его мнению, конфликт на Украине использовали как предлог для открытого силового давления на Россию. Военно-политическая обстановка в мире ухудшилась.