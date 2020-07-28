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    28 июля 2020, 17:48

    «Это классическая геополитическая схватка». Политолог о создании «Люблинского треугольника»

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Джаралла, крымский политолог, в беседе с ИА Nation News прокомментировал создание «Люблинского треугольника». По его словам, организация — это псевдотреугольник, у которой нет шансов укрепить ЕС.

    Ранее стало известно, что Украина, Польша и Литва будут развивать международное сотрудничество в рамках нового формата — «Люблинского треугольника».

    Политолог отметил, что это «классическая геополитическая схватка», которая ранее уже существовала, однако сейчас она повторяется в новых условиях.

    «Украина не имеет перспектив стать членом Евросоюза и НАТО, но она выполняет роль американской марионетки на этом континенте. Для укрепления роли Украины и создается этот псевдотреугольник, двое участников которого — члены ЕС, а третий находится в состоянии войны и глубочайшего кризиса. Таким образом американцы укрепляют антироссийский инструмент», — поделился своим мнением Джаралла.

    Он также подчеркнул, что схватка, которая происходит на Украине, помогает обеспечивать интерес США. Таким образом американцы решают несколько вопросов.

    «Делают этот „треугольник“ санитарным кордоном между РФ и Европой, создают постоянную военную угрозу России и пытаются таким образом не допустить согласия между Европой и РФ», — считает политолог.

    Новости SMI.FM