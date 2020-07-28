«Это классическая геополитическая схватка». Политолог о создании «Люблинского треугольника»

Ранее стало известно, что Украина, Польша и Литва будут развивать международное сотрудничество в рамках нового формата — «Люблинского треугольника».

Политолог отметил, что это «классическая геополитическая схватка», которая ранее уже существовала, однако сейчас она повторяется в новых условиях.

«Украина не имеет перспектив стать членом Евросоюза и НАТО, но она выполняет роль американской марионетки на этом континенте. Для укрепления роли Украины и создается этот псевдотреугольник, двое участников которого — члены ЕС, а третий находится в состоянии войны и глубочайшего кризиса. Таким образом американцы укрепляют антироссийский инструмент», — поделился своим мнением Джаралла.

Он также подчеркнул, что схватка, которая происходит на Украине, помогает обеспечивать интерес США. Таким образом американцы решают несколько вопросов.

«Делают этот „треугольник“ санитарным кордоном между РФ и Европой, создают постоянную военную угрозу России и пытаются таким образом не допустить согласия между Европой и РФ», — считает политолог.