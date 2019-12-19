«Это как бы на удачу». Журналист из Болгарии решил похлопать Путина по спине

Такое заявление представитель прессы сделал перед пресс-конференцией президента.

«У нас есть такая традиция. На Новый год дети ходят по домам с такой палочкой — называется сурвачка — стучать по спинам домовладельцев и желать здоровья, счастья. Это как бы на удачу. А после того, как постучали, в ответ принято давать деньги. Я хотел бы постучать Владимиру Владимировичу по спине, пожелать ему здоровья, счастья, ну и в ответ, конечно, я не против, если он пару миллиардов дал нам на строительство газопровода «Балканский поток», — пояснил Анзов.

Он уточнил, что ждет отмены визового режима между Россией и Болгарией и другими странами Евросоюза.

«На мой взгляд, это будет благоприятно для среднего и малого бизнеса в России», — заметил Анзов.

Ранее журналист кремлевского пула Андрей Колесников рассказал, как привлечь внимание Владимира Путина или его пресс-секретаря во время пресс-конференции.

Российский лидер проводит большую пресс-конференцию в 15-й раз. «360» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.