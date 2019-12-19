    19 декабря 2019, 12:47

    «Это как бы на удачу». Журналист из Болгарии решил похлопать Путина по спине

    Ольга Ситникова

    Болгарский журналист из издания «Медиа мост» Борис Анзов рассказал, что планирует «постучать» лидеру России Владимиру Путину по спине. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Такое заявление представитель прессы сделал перед пресс-конференцией президента.

    «У нас есть такая традиция. На Новый год дети ходят по домам с такой палочкой — называется сурвачка — стучать по спинам домовладельцев и желать здоровья, счастья. Это как бы на удачу. А после того, как постучали, в ответ принято давать деньги. Я хотел бы постучать Владимиру Владимировичу по спине, пожелать ему здоровья, счастья, ну и в ответ, конечно, я не против, если он пару миллиардов дал нам на строительство газопровода «Балканский поток», — пояснил Анзов.

    Он уточнил, что ждет отмены визового режима между Россией и Болгарией и другими странами Евросоюза.

    «На мой взгляд, это будет благоприятно для среднего и малого бизнеса в России», — заметил Анзов.

    Ранее журналист кремлевского пула Андрей Колесников рассказал, как привлечь внимание Владимира Путина или его пресс-секретаря во время пресс-конференции.

    Российский лидер проводит большую пресс-конференцию в 15-й раз. «360» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.