Мир 06 декабря 2023, 02:11 «Это к лучшему». Отказ Зеленского выступать перед американскими сенаторами объяснили в Раде Депутат Рады Устинова: отказ Зеленского от выступления в сенате был к лучшему РИА «Новости»

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Отказ украинского президента Владимира Зеленского выступить перед американскими сенаторами связан с «рядом причин». Об этом написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова. Впрочем, по мнению нардепа, это не имеет особого значения, так как сенаторы все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.

Устинова выразила уверенность, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы исключили из законопроекта важный для республиканцев вопрос об укреплении границ и борьбе с миграцией.

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«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — заявила политик.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в последнюю минуту отказался выступать перед американскими сенаторами. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер.