Мир 27 июня 2023, 19:02 «Это к хорошему не приведет». Лукашенко призвал не вбивать клин между ним и Путиным Президент Белоруссии Лукашенко попросил не пытаться вбить клин между ним и Путиным kremlin.ru

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оставить попытки вбить клин между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило БелТА.

«Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет», — заявил он.

Реклама

Глава республики обратился к должностным лицам и представителям СМИ Белоруссии, отметив, что некоторые политологи и блогеры пытаются их столкнуть. При этом, добавил Лукашенко, ни он, ни Путин никакого героизма в разрешении ситуации с ЧВК «Вагнер» не видят. Они сделали то, что были должны.

Ранее Лукашенко объяснил нежелание называться посредником в ситуации с Пригожиным — основателем ЧВК «Вагнер». После урегулирования ситуации с попыткой мятежа все стали называть его именно так, но Лукашенко считает, что он такой же участник, потому что проблема могла коснуться и его страны.

Лукашенко также заявил, что Путин сделал для республики все, о чем он его просил. Кроме того, значительную часть ядерного оружия из России уже доставили в Белоруссию.